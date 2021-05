500 Tuner bei illegalem Treffen in Vöcklabruck

Ihre Reifen hinterließen deutliche Spuren. Bis zu 500 Tuner nahmen in der Nacht von 23. auf 24. Mai an einem illegalen Treffen auf einem Parkplatz in Vöcklabruck teil, mehr als 100 Fahrzeuge waren dort geparkt.

Mit sogenannten "Burn Outs", bei denen die Reifen nach starker Beschleunigung durchgedreht werden, hielten sich die Männer und Frauen bei Laune.

Das führte nicht nur zu massiver Lärm- und Rauchentwicklung, sondern auch zu einem Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Fahrbahnbelag wurde durch die "Kunststücke" derart beschädigt, dass ein Straßenteil neu asphaltiert werden musste. Die Polizei Vöcklabruck begann mit intensiven Ermittlungen und konnte bislang 19 Lenker, die mit ihren Autos an dem Treffen teilgenommen hatten, ausforschen. Gegen sie werden insgesamt 150 Verwaltungsstrafanzeigen erstattet. Vier von ihnen haben keine gültige Lenkerberechtigung.

Die Staatsanwaltschaft Wels prüft indessen, ob der Tatbestand der schweren Sachbeschädigung erfüllt ist. Den Lenkern drohen damit weitere Anzeigen.