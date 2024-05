Pro & Contra: Schafft Kaleen beim ESC einen Top-Ten-Platz?

CONTRA

Geht sich nie aus

Ja, ich weiß, am 1. März schrieb ich in dieser Kolumne, dass Kaleen es beim Eurovision Song Contest nicht ins Finale schaffen wird. Jetzt ist es doch passiert und man freut sich. Aber warum konnte es passieren? Weil sich „We Will Rave“ aus der Masse an spärlich bekleideten Sängerinnen, die von Tänzern wie in ihren letzten Zuckungen begleitet werden, marginal aber doch abhebt. Kaleen ist halbwegs gut bei Stimme und tänzerisch wirklich gut. Den überraschenden Sprung ins heutige Finale verdankt die 29-Jährige dem Umstand, dass im Semifinale ausschließlich das Publikum die Leistungen bewertet hat.

Eine Fachjury, wie heute der Fall, muss sich eigentlich mit Grauen abwenden. Top Ten kann sich da nie ausgehen.