Pro & Contra: Im Urlaub „liaba dahoam?“

CONTRA

Ab in den Norden

Auch ich träume noch immer vom Sommerurlaub in Griechenland der 1990er-Jahre: kleine Tavernen, beschauliche Ortschaften, halbleere Strände, authentisches Flair ... Leider ist es mit der Idylle in vielen Regionen Südeuropas vorbei und man muss sich – will man im Juli und August trotzdem reisen – nach Alternativen umsehen. Wie wär’s mit einer Schlössertour durch Schlesien in Polen?

Auch Schweden und Norwegen liegen bei vielen heuer hoch im Kurs, die der dauerhaften Hitze überdrüssig sind. Unsere Vorstellungen von „Sommerurlaub“ werden sich in den kommenden Jahren verändern und vor allem woandershin verlagern müssen. Denn man muss reisen, um zu lernen, sagte schon Mark Twain. Aber es müssen ja nicht die Hotspots sein.