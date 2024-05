„Die Möglichkeit, dass Frauen zu Diakoninnen geweiht werden dürfen, wird kommen“

Klara-Antonia Csiszar ist Dekanin der Fakultät für Theologie und Vizerektorin für Lehre und Forschung an der Katholischen Privatuniversität Linz. Bei der Weltsynode ist sie als theologische Expertin in Rom dabei. Bei der 75-Jahr-Feier der Katholischen Aktion Österreich (KA) an Christi Himmelfahrt in Linz hielt sie mit Bischof Wilhelm Krautwaschl die Predigt bei der Eucharistiefeier. Im Interview spricht die Theologin über ihre Erfahrungen bei der Weltsynode und die Zukunft der Kirche.