Sonne, Natur und Abenteuer: Die schönsten Ausflugsziele für die Herbstferien

Mit Höchstwerten bis 17 Grad ist es am morgigen Nationalfeiertag vergleichsweise "frisch". Dann präsentiert sich der außerordentlich milde Oktober wieder in gewohnter Manier. Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen auf bis zu 23 Grad, prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für Oberösterreich. Zur Erinnerung: für diese Jahreszeit sind eigentlich Temperaturen um zwölf Grad das höchste der Gefühle.

Der diesjährige Oktober steuert damit auf einen Rekord zu. Er könnte der wärmste der Messgeschichte werden. Das freut Schüler und Eltern, die das spätsommerliche Wetter in den Herbstferien draußen verbringen können. Eine breite Auswahl an Aktivitäten findet sich auf dem Portal familienausflug.info – von Klettergärten, Freizeitparks und Museen bis hin zu Märchenwäldern.

Welche Ausflugsziele in Oberösterreich besonders beliebt sind, zeigt eine Auswertung von rund 6,5 Millionen Bewertungen. Die Nase vorne hatte der Böhmerwaldpark in Ulrichsberg, gefolgt vom Baumkronenweg in Kopfing und das Obra-Kinderland im Hausruckwald. Hier können Sie sich durch die Top zehn klicken:

Dem Nebel entfliehen

Wer den Sonnenschein von früh bis spät genießen möchte, muss teils höher hinaus. Die Nebelflucht wird mit grandiosen Ausblicken belohnt. Unter anderem am Hansberg im Mühlviertel, wo die oberösterreichische Landeshymne vor 70 Jahren vertont wurde, oder am Hoh-Haus auf dem Buchberg in Lasberg. Auch auf der Marienwarte in Wels hat man Weitblick. Der imposante Aussichtsturm wird heuer 130 Jahre alt. Oder wie wäre es mit einem Ausflug zu Eferdings höchstem Punkt? Auch dort, auf 655 Metern, befindet sich eine Aussichtswarte, die auch jegliche Erhebung im Nachbarbezirk Grieskirchen überragt.

Den Linzern sei ein Marsch zur Giselawarte empfohlen. Von der Landeshauptstadt führen drei Wanderwege auf den knapp 1000 Meter hohen Lichtenberg. Den Attersee von oben sieht man am Attergauer Aussichtsturm, eine 38 Meter hohe Lärchenkonstruktion mit 208 Stufen und acht Etagen. Ein beliebtes Ausflugsziel im Salzkammergut ist auch der Baumwipfelpfad in Gmunden, der sich durch den Bergmischwald des Grünbergs schlängelt.

Und auch das hügelige Innviertel lässt sich hervorragend von oben erkunden - die schönsten Aussichtspunkte hat die Redaktion in diesem Artikel aufgelistet. Eine neue Attraktion gibt es außerdem in Obernberg: an klaren Tagen kann man von dem Turm aus sogar bis in den Böhmerwald und ins Salzburgerische blicken.

Kinderwagentaugliche Ziele

Wer mit dem Kinderwagen unterwegs ist, der findet im Wanderbuch von Michaela Dattinger Inspirationen. 41 Strecken stehen zur Auswahl: