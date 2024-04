Philipp Jelinek wechselt doch nicht zu ServusTV

Ex-"Fit mit Philipp"-Vorturner Philipp Jelinek dockt doch nicht bei ServusTV an. Die Verhandlungen wurden abgebrochen, bestätigte der Salzburger Privatsender mehreren Medien am Freitagabend. Der Grund wurde nicht genannt.

Der frühere "Vorturner der Nation" musste vor wenigen Wochen nach publik gewordenen Chats mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, in denen er u.a. ORF-Interna in Aussicht stellte und sich dafür ein Engagement als Moderator bei "Guten Morgen Österreich" erhoffte, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verlassen. Stattdessen setzt das öffentlich-rechtliche Medienhaus nun auf "Fit mit den Stars", wobei bereits Profitänzerin Conny Kreuter und Ex-Skispringer Andreas Goldberger das ORF 2-Publikum werktags zu Bewegung animierten. Kommende Woche ist der ehemalige Fußballspieler und -trainer Roman Mählich stets um 9.10 Uhr an der Reihe.

