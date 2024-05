Der Kampf ums Elterngeld wurde für Nadine Fuchs zu "Spießrutenlauf"

Der 17. Oktober 2023 war neben der Hochzeit im Sommer 2023 mit Sicherheit einer der schönsten Tage im Leben von Nadine Fuchs und ihrem Ehemann. An diesem Herbsttag erblickte der kleine Jan das Licht der Welt. Weniger glücklich gestalteten sich die Monate nach der Geburt, wie die Mutter im Gespräch mit den OÖNachrichten schildert. Die Familie wohnt seit rund vier Jahren in einem Haus im Gemeindegebiet von Wernstein. Nadine Fuchs stammt aus der Region Freyung/Grafenau in Niederbayern. Dort war