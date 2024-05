"Walkers" am Linzer Hauptplatz insolvent

Das berichten der Gläubigerschutzverband KSV1870 und Creditreform am Mittwoch in ihren Aussendungen. Als Hauptursache für die Zahlungsunfähigkeit werden im Insolvenzantrag einerseits massive Umsatzeinbrüche auf Grund der Corona-Pandemie angeführt, wobei erst im Jahr 2024 wieder ein Anstieg zu erkennen gewesen sei. Andererseits führt das Unternehmen die massiven Steigerungen der Energiekosten, Dienstnehmerkosten und Wareneinsätze infolge der Energiekrise im selben Zeitraum als Grund an.

Laut Eigenantrag sind 42 Gläubiger, darunter 21 Dienstnehmer, im Gesamtausmaß von 231.100 Euro von der Insolvenz betroffen. Dem gegenüber sollen rund 72.000 Euro an Aktiva stehen. Geplant ist, eine Sanierung aus den Fortführungs- und Verwertungserlösen sowie dem Betriebsgewinn zu finanzieren. Die Eigenangaben zu Aktiva und Passiva werden nun durch die Insolvenzverwaltung geprüft.

Den Gläubigern wird eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent angeboten, zahlbar binnen zwei Jahren.

