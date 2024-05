Der Jugend vergeht die Lust aufs Feiern - Discobetreiber berichten von "massivem Umbruch"

Österreichs größte Diskothek, das „Empire“ in St. Martin, hat seit heuer nur einen fixen Öffnungstag pro Woche. Der „Musikpark A1“ in Linz geht erstmals in die Sommerpause. Und die „Remembar“ im Passage animiert Mamas zum Tanzen: Das Nachtleben ist nicht das, was es einmal war. Das junge „Partyvolk“ hat sich zurückgezogen. Statt in Clubs oder Bars zu feiern, bleiben viele Jugendliche lieber daheim unter sich.