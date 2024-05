Millionenpleite: Linzer Immobilienentwickler ist in Konkurs

Schwierige Situation in der Immobilienbranche führte zu weiterem Konkurs.

Das berichten die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870 am Donnerstag in Aussendungen. Das 2019 gegründete Unternehmen war im Bereich der Immobilienentwicklung tätig und hat Liegenschaften angekauft, Projekte entwickelt und Reihenhäuser oder Doppelhaushälften veräußert.

Einige Projekte nur mit Verlust realisiert

Als Hauptursache der Zahlungsunfähigkeit wird im eigenen Insolvenzantrag angeführt, dass aufgrund mehrerer unzuverlässiger Bauleiter einige Projekte nur mit einem Verlust realisiert werden konnten. So wurden teure Mehrfachplanungen notwendig, was die wegen der allgemein schwierigen Situation in der Immobilienbranche ohnehin schon angespannte finanzielle Lage der Schuldnerin weiter verschlechterte.

Kredite für neue Projekte blieben aus, die Hausbank stellte eine Kredit fällig: Das führte zur Zahlungsunfähigkeit. Die Passiva betragen rund zwei Millionen Euro, Angaben zu den Aktiva gibt es nicht. Vom Konkurs ist die Geschäftsführerin betroffen, Angestellte gibt es keine. Das Unternehmen soll geschlossen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper