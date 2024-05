Warum der Dow Jones den 40.000er knackte und wie man profitieren kann

Die US-Börsen haben am Freitag vorerst eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Gegen 19 Uhr lag der Dow Jones mit plus 0,16 Prozent bei 39.932 Punkten. Zuvor hatte der US-Leitindex Historisches geliefert: Am Donnerstag war er erstmals über die Marke von 40.000 gesprungen. Die vergangenen Wochen und Monate brachten eine Rekordjagd, obwohl das Umfeld schwierig ist.