Das Auftauchen der Vorwürfe rund um die EU-Kandidatin Lena Schilling sind ein kommunikativer Supergau für die Grünen und ihren Parteichef Werner Kogler, der die junge Aktivistin an die Spitze des EU-Wahlteams stellte. Mit dem heutigen Pressetermin hat die grüne Parteispitze die Flucht nach vorne angetreten, sprach von einer gezielten Schmutzkübelkampagne und der Verbreitung von Vorwürfen und Behauptungen. So weit, so vorhersehbar – und aus Sicht der Partei absolut nachvollziehbar.