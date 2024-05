Glasners 4:0-Gala kann ganz andere Türen öffnen

Bei Fußballtrainern ist es mit dem Schlaf nach Spielen am späten Abend immer so eine Sache. "Vier Stunden reichen, das war auch gegen Manchester United nicht anders", erzählte Oliver Glasner am Tag nach dem historischen 4:0 seines Teams über das Starensemble von Manchester United. Für Glasners Verein war es erst der zweite Heimsieg gegen Manchester United in der Klubgeschichte.