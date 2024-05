Die erste "Pride Parade" im Salzkammergut

In Großstädten sind sie längst angekommen, am 15. Juni bekommt auch das Salzkammergut seine erste „Pride Parade“. In Bad Ischl soll diese Premiere mit einem Auftritt von Conchita Wurst gefeiert werden. „Wenn im Herzen des Salzkammerguts die Regenbogen-Fahnen wehen, dann ist das auch eine Einladung an die Öffentlichkeit, sich zu solidarisieren“, heißt es von den Veranstaltern. Unternehmen, Vereine, Organisationen und Privatpersonen seien herzlich dazu eingeladen, dabei zu sein und die Pride aktiv zu unterstützen.



Geplant sind neben dem Auftritt von Conchita Wurst eine bunte Demo durch die Stadt, eine Party mit DJ zum Abschluss und eine Dragqueen-Kinderbuchlesung. Letzteres hatte in den vergangenen Monaten immer wieder große Proteste nach sich gezogen. In Linz hatte „MFG“ zu Demonstrationen aufgerufen, in Wien waren es zum Teil rechtsextreme Gruppierungen, die dagegen mobilisierten. Der Auftritt von „Candy Licious“ konnte im März 2023 nur unter Polizeischutz gewährleistet werden. Bei den Lesungen gehe es vorrangig darum, Vielfalt und Toleranz zu fördern, heißt es von den Veranstaltern.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

