Ortsstellenleiter des Roten Kreuzes wird neuer VP-Stadtrat in Gmunden

Thomas Bergthaler wird neuer Stadtrat der ÖVP in Gmunden.

Die Tage von Thomas Bergthaler werden noch länger, als sie ohnehin schon sind. Der Ortsstellenleiter des Roten Kreuzes Gmunden und Leiter des Alten-und Pflegeheims Weinberghof wird am Dienstag zum neuen Stadtrat der ÖVP gewählt. Der Posten war vakant geworden, nachdem Birgit Zwachte am Ostermontag ihren Rücktritt bekannt gegeben hatte.

Bergthaler, 50 Jahre alt, wird sich nun vorrangig mit dem zuletzt stark umstrittenen Thema der Kinderbetreuung auseinandersetzen. In Gmundens Stadtpolitik gilt er aufgrund seiner besonnenen, umsichtigen Art als konstruktiver Gesprächspartner, war bereits einmal Sachbearbeiter in Kindergartenangelegenheiten und lange Zeit im Sozialamt der Stadtgemeinde tätig. Bergthaler sei die „erste Wahl“ gewesen und dieser „Trumpf hat zum Glück gestochen“, sagt VP-Stadtparteiobmann Thomas Höpoltseder. Bergthaler selbst sagt, er sei von der Anfrage zwar überrascht gewesen, habe aber nach einer Nacht des Nachdenkens zugesagt. „Weil mir Gmunden und vor allem das Thema der Kinderbetreuung wirklich am Herzen liegt. Ich bin ein konsensualer Typ, und freue mich darauf, etwas bewegen zu können“.

Entscheidend seien für ihn nachhaltige Projekte und Lösungen, was die Standorte für Kindergarten und Krabbelstube betrifft.

Aber auch in die finale Phase der Übergangslösungen ist Bergthaler eingebunden. Wie berichtet, werden zumindest bis März des kommenden Jahres 40 zusätzliche Plätze gebraucht. „Wir werden um eine Containerlösung wohl nicht herumkommen“, sagt Bergthaler. „Es wäre aber fahrlässig gewesen, nicht alle Varianten und Optionen zu prüfen“, sagt Bürgermeister Stefan Krapf. Welcher Standort (Stadtgarten, Miller-von-Aichholz-Straße) es schließlich wird, wird sich bei der Sondersitzung des Gemeinderats am Dienstag zeigen.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger