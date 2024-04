Handel mit Drogen und Ausweisen im Salzkammergut: weiterer Täter festgenommen

Den Männern wird vorgeworfen, schon seit 2021 schwunghaften Handel mit Kokain aus Italien und den Niederlanden zu treiben. Zudem sollen sie gefälschte Ausweise verkauft haben. Ein 45-Jähriger und ein 30-jähriger Komplize wurden bereits in Vöcklabruck festgenommen. Ein 48-Jähriger befand sich jedoch noch auf der Flucht. Aber die endete für den Mann in Rumänien, wie die Polizei berichtet. Der Mann wurde per EU-Haftbefehl gesucht und konnte am Mittwoch gegen 20.20 Uhr von der Kriminalpolizei in Rumänien bei einer Verkehrskontrolle festgenommen werden.

