Wer sich dem Ort über die unmittelbar angrenzende Wohnsiedlung nähert, muss durch den Torbogen – einst der Haupteingang in jenes Konzentrationslager in Ebensee, in dem zwischen 18. November 1943 und 30. Juni 1945 von den Nationalsozialisten mehr als 8500 Insassen ermordet wurden.