"Ich hab ihm ja versprochen, dass er zurückkommt"

In den vergangenen Tagen musste Hermine Hanke oft an Anwälte denken. Vor allem an jene, die ihr sagten, sie habe "eh keine Chance" oder sie solle "es doch einfach bleiben lassen". Wer die 74-jährige Wirtin jedoch besser kennt, weiß, dass man sie schwer von einem Vorhaben abbringen kann. Und schon gar nicht, wenn es um ihren Kochlehrling Qamar Rafique geht. Sechseinhalb Jahre kämpfte Hanke um dessen Rückholung. Sie diskutierte, stritt mit Behörden und tat dabei vor allem eines nicht: aufgeben.