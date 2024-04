Wettbewerbsvorteil: Personaler sehen Viertagewoche positiv

Von A wie Arbeitszeitflexibilisierung bis Z wie zu wenig Personal: Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. "Neue Arbeit" revolutioniert unsere Berufswelt und rückt neue Arbeitsformen, die darauf abzielen, Arbeitsstrukturen flexibler zu gestalten, in den Fokus. Die Umsetzung von "New Work"-Maßnahmen beurteilen 66 Prozent der Personalverantwortlichen in österreichischen Unternehmen positiv, wie aus einer Umfrage, beauftragt vom Beratungsunternehmen PwC, hervorgeht. 87 Personen wurden befragt.

Homeoffice (98 Prozent) und Gleitzeit (92 Prozent) sind die gängigsten flexiblen Arbeitsmodelle. Nur 13 Prozent sagen, dass die Mitarbeiter dadurch weniger produktiv sind. Ein Viertel sagt, dass Kreativität und Emotionalität im Homeoffice verloren gehen. Auch Auszeiten und Langzeiturlaube sind in der Arbeitswelt angekommen (52 Prozent). Weniger umgesetzt werden derzeit Jobsharing (mehrere Personen für einen Job, 23 Prozent) und Workation (Verbindung von Urlaub und Arbeit, 22 Prozent). "Nicht jedes Arbeitsmodell ist für jede Branche geeignet", sagt PwC-Expertin Johanna Schaller.

Mitarbeiter sind zufriedener

100 Prozent der Befragten sagen, dass die Attraktivität bei den Jungen sinkt, wenn keine flexiblen Arbeitsmodelle angeboten werden. 62 Prozent sehen in der Viertagewoche einen Wettbewerbsvorteil. "Bei der Umsetzung ist häufig mit Widerstand vom Management zu rechnen. Vielen sehen aber auch die Vorteile, wie höhere Mitarbeiterzufriedenheit oder weniger Krankenstandstage", sagt Schaller.

87 Prozent sind der Meinung, dass künstliche Intelligenz (KI) eine Chance für die Zukunft der Arbeitnehmer ist.

