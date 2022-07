Jeder Welser kennt den Turm, der da oben am Thalheimer Reinberg, über alle Baumkronen hinweg, auf die Stadt herabblickt. Die meisten Menschen verbinden mit der Marienwarte eine Vielzahl an Erinnerungen. Sei es der Spaziergang mit den Großeltern in Kindestagen oder ein Schulausflug mit der Volksschulklasse.