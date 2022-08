Wandern mit Kinderwagen: Das sind die schönsten Wege im Mühlviertel

„Der Wunsch, ein Wanderbuch zu schreiben, hat schon lange in mir gebrodelt“, sagt Michaela Dattinger. Das Wandern ist die große Leidenschaft der 36-Jährigen, die in Langenstein (Bezirk Perg) aufgewachsen ist und jetzt mit ihrer Familie in Haibach ob der Donau lebt. Mit der Geburt ihrer Tochter Theresa vor zwei Jahren war der richtige Zeitpunkt gekommen.