Schon von weiter Ferne kann man den Umriss des hohen Holzgerüsts des Attergauer Aussichtsturms erblicken. Etwa 15 Minuten Autofahrt vom Attersee entfernt befindet sich der Turm auf knapp 900 Höhenmetern am Lichtenberg in Straß im Attergau. Wer sich für eine Wanderung auf den Lichtenberg entscheidet und den Turm erklimmt, wird mit einer grandiosen Aussicht belohnt. Für Nichtwanderer befindet sich in unmittelbarer Nähe ein Parkplatz.