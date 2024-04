Das letzte Haus fällt und die Baustelle pausiert

Rainer Aichberger unterschrieb im Jahr 2011. Bis dahin verkaufte er in der Waldeggstraße Stempel, Schilder und Pokale, seither tut er das in Leonding. Mehr zum Thema: Abriss für den Westring: Die ersten drei Häuser sind weg Aichberger war gleich in dreien der Gebäude einquartiert, ehe ihn die Asfinag ersuchte, für den Westring Platz zu machen. Hätte er nicht Ja gesagt, wäre das Ersuchen nachdrücklicher geworden. Von rund einem Dutzend "Ablöseverweigerer" schrieben die OÖN im Jahr 2009.