Russland: Verhaftung des Rolls-Royce-Generals gilt als politische Sensation

Familienurlaub in Saint Tropez, in Villen, die für 150.000 oder 170.000 Euro gemietet wurden, ein 120.000 Euro teurer Urlaubs-Rolls-Royce, restauriert für 75.000 Euro, ein zweiter Rolls Royce für Moskau, eine sechs Millionen Euro teure Datscha an der Moskauer Millionärsallee Rubljowka, ein ebenfalls sechs Millionen Euro teures Adelshaus im Stadtzentrum, eingetragen auf eine Firma, die wiederum auf seinen Fahrer eingetragen ist.