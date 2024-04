Rene Benko vor dem Landesgericht in Innsbruck – sein Lebensstil war ein Grund für den Vermögensverfall.

Rund zwei Milliarden Euro an Forderungen haben die Gläubiger im Konkursverfahren gegen Signa-Gründer Rene Benko angemeldet. Er soll keine Liegenschaften und Beteiligungen in Österreich haben, und auch sonst nicht viel außer ein Boot und einen Jetski am Gardasee.