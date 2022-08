Wer viel im Eferdinger Umland unterwegs ist, landet mit hoher Wahrscheinlichkeit eines Tages auf dem Mayrhoferberg in der Gemeinde Stroheim. So auch Karl Lehner aus Tollet bei Grieskirchen. Er sagt: "Ich komme ursprünglich aus Waizenkirchen. In meiner Jugend waren wir jedes zweite Wochenende heroben." Heute ist der Pensionist noch immer sportlich unterwegs und fährt gerne mit seinem E-Bike hinauf.