Von allen Richtungen kommen Wanderer, Radfahrer und Ausflügler zur Gisela-Warte auf dem 927 Meter hohen Lichtenberg. An schönen Tag wurlt es regelrecht am Ausflugsberg nahe Linz. Kein Wunder: Allein drei Wanderwege beginnen in der Landeshauptstadt. Ein Weg startet unterhalb des Petrinums in Urfahr – ab der Knabenseminarstraße können Wanderer der Beschilderung des Weges Nr. 144 folgen, um zur Warte auf der Gis zu gelangen.