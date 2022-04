Ferien-Tipps: Das sind die beliebtesten Ausflugsziele in Oberösterreich

Was unternehmen wir mit den Kindern am Wochenende? Wie viele Eltern, haben sich auch der Salzburger Roland Bamberger und seine Frau Svenja immer wieder diese Frage gestellt. Die ständige Suche nach Familienspaß und Abenteuer hat das Paar 2018 dazu bewogen, ein Suchportal auf die Beine zu stellen. Unter familienausflug.info liefern sie Inspiration. Von Klettergärten, Freizeitparks und Museen bis hin zu Märchenwäldern: Auf der Homepage finden unternehmungslustige Familien die unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten - und zwar in ganz Österreich.

Spiel und Spaß - vom Böhmerwald bis nach Hallstatt

Pünktlich vor den Osterferien hat das Portal anhand von rund 6,5 Millionen Bewertungen auf Google, Facebook & Co. die beliebtesten Ausflugsziele gekürt. Platz eins ging in Oberösterreich an den Böhmerwaldpark in Ulrichsberg. Auf einer Outdoor-Gesamtfläche von 77 Hektar können Kinder, Eltern und Großeltern dort gemeinsam einen "bewegten" Tag verbringen. Geboten werden verschiedene Spiele und Sportarten für die ganze Familie.

Auf den zweiten Platz schaffte es eine Innviertler Attraktion: der Baumkronenweg in Kopfing erstreckt sich über eine Länge von mehr als 1000 Metern und bis zu 15 Metern über dem Waldboden. Es ist eine beeindruckende Holzkonstruktion durch die Waldwipfel des Sauwaldes - ein lohnenswertes Familienziel!

Auch das Obra-Kinderland im Hausruckwald (Neukirchen an der Vöckla) ergatterte einen Stockerlplatz. Dort gibt es ein rätselhaftes Ritterschloss, einen verwinkelten Bauernhof, ein gespenstisches Bergwerk, einen geheimnisvollen Geldwäscherbach oder einen Dschungel zu entdecken.

Ganz vorne in der Beliebtheitsskala liegen außerdem der Cumberland-Wildpark in Grünau, der auf rund 60 Hektar einen Einblick in die Welt der heimischen Wildtiere bietet, sowie der 3D-Bogensport-Parcours in Bad Zell inklusive Kino und Gasthaus. Ein Klassiker sind die Salzwelten in Hallstatt (Platz sechs im Ranking). Sie laden zu einer Zeitreise durch 7000 Jahre Salzabbau ein. In den Top zehn der oberösterreichischen Ausflugsziele des Jahres 2022 sind außerdem der Tierpark in Altenfelden, der Ikuna Naturerlebnispark in Natternbach, die Wunderkammer des Brotes (Paneum) in Asten und das Bogensportzentrum in Kirchschlag bei Linz.

Mehr Infos zu den einzelnen Ausflugszielen in der Galerie: