Schuldenberatung: Anstieg der Fälle um 17 Prozent

Gegenüber 2022 sei das ein Anstieg von 17 Prozent und der höchste Wert seit zwölf Jahren, sagt Clemens Mitterlehner. Der Geschäftsführer von asb, der Dachorganisation der Schuldenberatungen, präsentierte gemeinsam mit Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) den aktuellen Schuldenreport.

Fast jede dritte Person, die im Vorjahr zum ersten Mal Hilfe bei der Schuldnerberatung gesucht hat, ist aufgrund von Arbeitslosigkeit bzw. einer Verschlechterung des Einkommens in die Schuldenfalle geraten. Ein Fünftel gibt den eigenen Umgang mit Geld an.

Bei 18 Prozent war eine frühere Selbstständigkeit der Grund für die Überschuldung. Die gestiegenen Lebenserhaltungskosten nannten zwölf Prozent der Ansuchenden, 2022 betraf das nur fünf Prozent.

Leben am Existenzminimum

Das Median-Einkommen von Klienten der Schuldenberatung liegt laut den Daten bei 1400 Euro. Rund ein Drittel der Klienten der Beratungsstellen lebe am Existenzminimum - das ist der Betrag, der nicht gepfändet werden darf und dem Schuldner bleiben muss. Derzeit sind das 1217 Euro, für viele zu wenig zum Leben, sagte Mitterlehner.

Er fordert die Anhebung des Betrags auf rund 1700 Euro und eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Arbeitslose sollen demnach eine Netto-Ersatzrate von 70 statt wie bisher 55 Prozent erhalten. 33 Prozent der Klienten der Schuldenberatung sind arbeitslos, 46 Prozent sind trotz Erwerbstätigkeit verschuldet.

Sozialminister Rauch, vor der Politik selbst in der Schuldenberatung tätig, machte auf die Folgen von Schulden aufmerksam. "Schulden machen krank, Betroffene stehen unter ständigem Druck". Schulden seien nicht nur ein individuelles Verschulden, es gebe auch strukturelle Ursachen - diese würden bei Privatpersonen aber oft unter den Tisch gekehrt. Die Bundesregierung habe als Maßnahme insgesamt mehr als 40 Milliarden Euro in die Hand genommen, Sozial- und Familienleistungen wurden an die Inflation angepasst.

Video: Am Montag wurde der aktuelle Schuldenreport präsentiert

Kritik am Koalitionspartner

Andere Projekte seien aber nicht umsetzbar, sagte Rauch, der den Koalitionspartner ÖVP wiederholt kritisierte. Es brauche eine bundesweite Mindestsicherung anstatt der bestehenden Sozialhilfe, Bundesländer wie Oberösterreich und Niederösterreich würden ihren Spielraum nutzen und weniger ausbezahlen.

Das geplante Vorhaben, die Inkassobüros - die sich "dumm und dämlich verdienen mit verschuldeten Personen" - strenger zu regulieren, würde der Regierungspartner blockieren. Konkret nannte Rauch hier die Wirtschaftskammer.

Verbessern wird sich demnächst die Erhebung von Daten zur Schuldensituation. Künftig können Exekutionsdaten anonymisiert mit anderen Statistik- und Verwaltungsdaten verknüpft werden.

Die Zahl der Privatkonkurse stieg im Vorjahr um acht Prozent auf 8857 an, das Durchschnittsalter der Betroffenen liegt bei 45 Jahren. "Viele können sich den Privatkonkurs aber nicht leisten", sagte Mitterlehner. Die Möglichkeit für Privatpersonen, die Entschuldung innerhalb von drei statt fünf Jahren zu bewältigen, ist gesetzlich bis Mitte 2026 befristet. Die Schuldenberatungen fordern, dass es diese Option weiterhin geben soll.

