021 - Wird in Österreich mehr über Sex als über Geld gesprochen, Herr Berghuber?

700 Privatkonkurse betreut die Schuldnerberatung pro Jahr in Oberösterreich. In 700 Fällen ist es also verschuldeten Menschen nicht mehr möglich, ihre Schulden rechtzeitig zu bedienen. „Die wenigsten unserer Klienten kommen rechtzeitig, sondern erst, wenn es zu spät ist“, sagt Geschäftsführer Thomas Berghuber. „Schulden sind nach wie vor ein Tabuthema. In Österreich wird mehr über Sex als über Geld gesprochen.“

Aber wann ist der richtige Zeitpunkt, Hilfe in Anspruch zu nehmen? Wann werden Schulden gefährlich? Und wie kommt man wieder heraus aus der Schuldenfalle?

Thomas Berghuber, Chef der Schuldnerberatung Oberösterreich Bild: VOLKER WEIHBOLD

„Schulden sind grundsätzlich weder gut noch böse“, sagt Berghuber, der mit seinem Team von 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit 35 Jahren Schuldner berät. Wer seinen Hausbau zum großen Teil über Schulden finanziert, aber einen konkreten und überschaubaren Rückzahlungsplan hat, habe kaum ein Problem. Wer jedoch seine alltäglichen Konsumausgaben oder Urlaube auf Kredit finanziere, laufe große Gefahr, in Schwierigkeit zu geraten.

Jeder fünfte Haushalt in Österreich befinde sich an der Grenze zu Schuldenproblemen. Meist laufen die Schulden aus dem Ruder, wenn eine Einkommensquelle überraschend wegfalle, bei Arbeitslosigkeit, aber auch bei Pensionsantritt oder Veränderungen in der Familie. Dazu würden Bürgschaften schlagend oder die Konsumschulden nähmen überhand.

60.000 Euro Schulden

60.000 Euro Schulden haben die Klientinnen und Klienten der Schuldnerberatung im Durchschnitt. Da sind Ausreißer wie ein ehemaliger Unternehmer mit 42 Millionen Euro an Privatschulden schon herausgerechnet. Von den 60.000 Euro entfallen laut Berghuber zwei Drittel meist auf Betreibungskosten und Zinsen. Das bedeute aber auch, dass schon dieser Betrag reiche, um von den Schulden nicht mehr wegzukommen, sagt Berghuber und nennt als Beispiel einen Konsumkredit bei einem Versandhändler mit einem Effektivzinssatz von 22 Prozent (tatsächlich festgestellt). Allein die Zinsbelastung für ein Jahr betrage 13.200 Euro und damit mehr als 1000 Euro im Monat. „Das kann sich für viele nicht mehr ausgehen, und die Schulden werden so nicht mehr rückzahlbar, sondern mehr, weil auch die Mahngebühren und Betreibungskosten zu bezahlen sind“, sagt Berghuber.

Ausweg Privatkonkurs

Der Ausweg sei für viele Schuldner der Privatkonkurs. Dieses Instrument gibt es seit 1995 und sei ein großer Fortschritt gewesen. Vorher habe es Lohnpfändungen gegeben. Viele Schuldner seien abgetaucht und hätten sich nie von ihren Schulden befreien können.

Nun gibt es die Möglichkeit einer Einigung. Alles, was über das Existenzminimum von 1200 Euro netto hinausgehe, müsse für einen bestimmten Zeitraum (meist drei Jahre) an die Gläubiger abgeliefert werden. „Das ist hart, bietet aber eine Perspektive, dass es in geordneten Bahnen weitergeht“, sagt Berghuber. Wie viel von den Schulden im Privatkonkurs tatsächlich zurückbezahlt werden, warum der Privatkonkurs kein Anreiz zum Schuldenmachen sei und welche fünf Tipps aus der Schuldenfalle helfen, hören Sie im Podcast „Geld&Leben“.

