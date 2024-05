Handball: Linz und Hard starteten siegreich in Halbfinalserien

Die Vorarlberger Handballer setzten sich vor eigenem Publikum gegen UHK Krems mit 32:26 (17:12) durch, Linz feierte auswärts bei den Fivers Margareten einen 35:30-(16:13)-Erfolg. Die zweiten Spiele gehen am Dienstag in Krems (18.20 Uhr) und Linz (20.20/beide live ORF Sport +) über die Bühne.

Vorjahresfinalist Linz behielt wie schon zweimal im Grunddurchgang gegen die Fivers die Oberhand. Bis auf eine kurze Phase zwischen der 17. und 22. Minute liefen die Wiener stets einem Rückstand nach und waren nicht in der Lage, diesen entscheidend zu verkürzen. Krems schnupperte gegen Hard nach zwischenzeitlichem Sechs-Tore-Rückstand im Finish noch einmal auf zwei Treffer heran (27:25/56.), musste dann aber abreißen lassen.

Ergebnisse der Handball-Liga der Männer vom Samstag - Halbfinale ("best of three") - 1. Spiel:

HC Fivers WAT Margareten - HC Linz AG 30:35 (13:16). Stand in der Serie: 0:1.

Alpla HC Hard - UHC Krems 32:26 (17:12). Stand in der Serie: 1:0

