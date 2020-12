Ab 16:45 Uhr live: Black Wings empfangen Dornbirn

Black Wings 1992 - Dornbirn Bulldogs

Black Wings 1992 Dornbirner EC Erstes Bully: 19.12. - 17:30

Weihnachtsspiel! Die Black Wings empfangen Dornbirn zum letzten Spiel vor Heiligabend. Und da soll das Christkind mithelfen, um wieder Punkte einzufahren. Die Umstände vor dem Spiel sind aber schwer genug. So fehlen heute erneut Andreas Kristler, Stefan Gaffal, Valentin Leiler, Marc-Andre Dorion und Julian Pusnik verletzt. Zwei weitere Cracks sind positiv auf Corona getestet worden und müssen ebenfalls aussetzen. Stattdessen wird die vierte Linie wieder mit Steel-Wings-Spielern verstärkt werden. Die jungen Debütanten konnten am Donnerstag in Graz bereits überzeugen.

Zusätzlich kommt mit Dornbirn ein Gegner, der Selbstvertrauen hat. Die Bulldogs konnten beide Saisonduelle mit Linz für sich entscheiden (6:2 und 5:3) und haben gestern auswärts sogar die Vienna Capitals mit 4:3 nach Penaltyschießen niedergerungen. Die Extra-Schicht einen Tag vor der Partie gegen die Black Wings könnte aber womöglich auch den Linzern zugute kommen.

Die besten Bilder vom Donnerstagsspiel in Graz:

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at

