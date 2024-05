Black-Wings-Leistungsträger Marco Brucker beendet seine Karriere

Nach mehr als 700 Spielen in der österreichischen Bundesliga und vier gewonnenen Meisterschaften, ist Schluss für die bodenständige Nummer 89 der Black Wings. "Für mich geht eine wunderschöne Zeit zu Ende, für die ich sehr dankbar bin. Ich hatte das große Glück, dass ich bis auf ein paar kleine Verletzungen, immer gesund geblieben bin. Ich werde es sehr vermissen, mit den Jungs in der Kabine Zeit zu verbringen und Spaß zu haben. Dennoch freue ich mich sehr auf mein neues Kapitel gemeinsam mit meiner Familie. Bei ihr und meinen vielen Mitspielern, Trainern und Freunden möchte ich von Herzen danke sagen", sagt Marco Brucker.

Als Routinier gehörte Brucker bei den Black Wings zu den stillen, aber hart arbeitenden Führungspersönlichkeiten. Vor allem im Penalty-Killing und in den entscheidenden Phasen des Spiels in der eigenen Zone war in insgesamt 295 Matches stets Verlass auf die Dienste des angehenden Lehrers. Seine Treue und Loyalität zeigte Brucker vor allem in den dunklen Corona-Jahren, denn während die Stahlstädter in diesen hoffnungslos zum Tabellenende gehörten, erlebte Brucker plötzlich sein persönliches Hoch. 2020/21 lieferte er mit 17 Punkten seinen mit Abstand besten Scoring-Wert und erzielte sechs Tore – so viele wie noch nie in einer Spielzeit.

"Er stand für ehrliche und harte Arbeit"

Mit dem Neustart durch Philipp Lukas rückte seine Rolle als Vorbild wieder in den Fokus und Brucker nahm die vielen Perspektivenspieler an der Hand. Dabei war er sich nie für eine Aufgabe zu schade und funktionierte sich kurzzeitig auch für einige Spiele als Verteidiger um. Seine Liebe für das Weitergeben seiner Erfahrungen darf er seit Jahresbeginn als Papa der kleinen Nala voll und ganz entfalten und gibt in Kürze seiner Sophia das JA-Wort.

Zudem vollendet der ehrgeizige Jungvater sein Studium für Lehramt und steht somit vorbereitet vor seinem neuen Lebensabschnitt. Mit seinem heutigen 33. Geburtstag beendet Marco Brucker nach insgesamt 15 Jahren und 710 Spielen in der win2day ICE Hockey League sein Kapitel als bislang erfolgreichster Linzer Eishockeyspieler. "Marco kann sehr stolz sein auf eine lange und erfolgreiche Karriere. Er hat in jeder Situation immer alles gegeben und stand für ehrliche und harte Arbeit. Dazu können wir ihm nur gratulieren und uns für seinen unermüdlichen Einsatz herzlich bedanken. Für Marco beginnt nun ein neuer spannender Lebensabschnitt und wir alle wünschen ihm dafür nur das Beste", sagt Head Coach Philipp Lukas.

