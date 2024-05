Thomas Höneckl: Der gute Geist in der Kabine

Klingt komisch, ist aber so: Thomas Höneckl (34) hat in dieser Eishockey-Saison nur zwölf Liga-Matches und damit so wenige wie kein anderer aus dem Kader der Steinbach Black Wings absolviert – und dennoch ist der gebürtige Salzburger der einzige "Linzer", der im WM-Aufgebot von Teamchef Roger Bader aufscheint. Auf den Routinier, der sich nach sechsjähriger Abwesenheit für ein Comeback in der Nationalmannschaft empfahl, kann man sich verlassen.