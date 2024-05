Flecker bleibt bis 2027 beim LASK

"Zuletzt ist es für mich richtig gut gelaufen, daran möchte ich natürlich auch in der neuen Saison anschließen", wurde der 28-jährige Flecker in einer Aussendung zitiert. "Er ist charakterlich top und hat speziell in den vergangenen Wochen hervorragende Leistungen gezeigt", sagte Radovan Vujanovic, der Geschäftsführer Sport.

