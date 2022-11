Ab 15:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Villach

Villacher SV - Black Wings Linz

Villacher SV Black Wings Linz Erstes Bully: 20.11. - 16:30

Alle



Live-Kommentar

Wir berichten live ab 15:30 Uhr.

Die Steinbach Black Wings wollen heute den missglückten Start aus der Liga-Pause von Freitag (0:1 gegen Fehervar) in Villach wieder wett machen. Nach einer Partie, in der das Scheibenglück einfach nicht auf der Seite der Linzer war (zwei Stangentreffer in der Schlussphase, einige "unlucky bounces"), sagte Trainer Philipp Lukas: "Fehervar hat nur wenige Fehler gemacht und wenig zugelassen. Wir müssen Respekt zollen, wie sie gekämpft haben. Ein Bounce hat das Spiel entschieden. Dennoch bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft - speziell nach einer Pause - sehr sehr zufrieden."

Oberösterreicher feierte Debüt für Villach

Jetzt hat also auch die dritte Mannschaft aus dem österreichischen Süden einen Linzer im Line-Up. Nachdem sich Graz vor einigen Jahren Erik Kirchschläger geschnappt hat und Klagenfurt sich etwas später die Dienste von Lukas Haudum gesichert hat, spielt in Villach seit Freitag der gebürtige Steyrer Niklas Wetzl in der ICE Hockey League. Das Debüt des Sohnes von Ex-Präsident Wilfrid Wetzl verlief positiv: der VSV gewann mit 4:3 gegen den HC Innsbruck.

Niklas Wetzl nach seinem ICE-Debütspiel Der gebürtige Steyrer Niklas Wetzl hat sein Debüt in der ICE Hockey League gefeiert. Allerdings nicht für die Linzer Black Wings, sondern für den Villacher SV. Das Interview nach dem 4:3-Sieg der Kärntner gegen Innsbruck.

Die weiteren Partien am Sonntagnachmittag: