Bereits knapp 300 Anmeldungen: Hindernislauf in Andorf geht in die nächste Runde

Bergauf, bergab, über Hürden, Stock und Stein: Das "PramATRace" ist alles andere als ein alltäglicher Lauf. Auf den Strecken über sechs, zwölf oder 18 Kilometer können die Teilnehmer im Andorfer Gemeindegebiet ihre körperlichen Grenzen testen und sich dadurch neuen sportlichen Herausforderungen – und mehr als 17 Hindernissen – stellen. Ein Angebot, das durchaus gut angenommen wird. "Wir rechnen heuer alleine bei den Erwachsenenbewerben mit rund 300 Teilnehmern. Die Anmeldephase ist sehr gut angelaufen", sagt Philipp Sageder vom ATV Andorf, der das Sportevent von Anfang an federführend mitorganisiert.

Der erneute Startschuss für das "PramATRace", das heuer mittlerweile zum dritten Mal stattfindet, fällt am Samstag, 8. Juni. Start- und Zielarena ist wie schon im Vorjahr das Andorfer Stadion. Abenteuer, Spaß und Action wolle man den Teilnehmern auch in diesem Jahr wieder bieten, so Sageder. Eine "Veranstaltung für alle" soll der kreative Hindernislauf – bei dem sowohl im Einzel als auch im Team angetreten werden kann – sein. "So wie wir es selbst auch gerne hätten", sagt Sageder. "Es geht uns um den Sport, den Verein und insbesondere auch um den Nachwuchs." Denn auch Letzterer bekommt bei den Kinderläufen im Stadion seine sportliche Bühne.

Gemeinsame Vorbereitung

Dass das sportliche Engagement des "PramATRace"-Teams mehr als über die eigentliche Veranstaltung selbst hinausgeht, belegen auch die Vorbereitungseinheiten, die man heuer erstmals vor dem großen Lauf kostenlos in regelmäßigen Abständen anbietet – Plan für das selbstständige Training daheim inklusive. "Bei der letzten Einheit waren wir mehr als 30 Leute. Da war in der Halle fast kein Platz mehr", erzählt Sageder.

Unabhängig vom Fitness-Level sei der Lauf für jedermann und -frau bewältigbar. Das betont das Organisationsteam seit Beginn des Sportevents. So viele Leute wie nur möglich zum Sport zu bringen ist eines der Hauptziele, die sich das Team rund um Sageder gesteckt hat. Selbst ist dieses bei der dritten Auflage schon "sehr eingespielt", wie der 27-jährige Andorfer sagt. "Wir haben aber auch eine Riesenmannschaft hinter uns, die uns tatkräftig unterstützt. Da hat sich in den vergangenen Jahren enorm viel entwickelt, der Lauf ist mittlerweile über die Region hinaus bekannt."

Alle Infos und Anmeldung unter atv-andorf.com/pram-at-race

Autor Valentin Berghammer

