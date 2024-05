Brandserie im Mühlviertel: Mehrere Verdächtige einvernommen

Nach der Brandserie in Feldkirchen und Goldwörth werden jetzt mehrere Verdächtige verhört.

Seit 30. April zieht sich eine unheimliche Serie durch die beiden Gemeinden im Bezirk Urfahr-Umgebung. Begonnen hatte alles mit Bränden auf Holzlagerplätzen. Dann stand eine Gartenhütte in Flammen. Und schließlich brannte ein Stadel in Feldkirchen völlig nieder. Die Bürgermeister der Gemeinden sprechen von einer angespannten Situation für Feuerwehren und Bewohner. Nicht zuletzt, weil es nicht das erste Mal ist. Schon im Mai 2021 gab es eine Brandserie in Feldkirchen.

Mittlerweile hat das Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen übernommen, weil Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Wie die Polizei auf Anfrage von nachrichten.at bestätigt, werden aktuell mehrere Verdächtige einvernommen. Festnahmen, wie bereits kolportiert wurde, hat es bislang aber noch keine gegeben.

Bildergalerie: Erneut Feuer im Mühlviertel: 10 Feuerwehren in Goldwörth im Einsatz Wieder Brand im Mühlviertel (Foto: TEAM FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER (TEAM FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)) Bild 1/24 Galerie ansehen

Dieser Artikel wird aktualisiert, wenn es weitere Informationen gibt.

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger

