Erneut Feuer im Mühlviertel: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am Samstag brannte ein Stadel in Feldkirchen völlig aus. In der Nacht auf Montag brannte es in Goldwörth.

Um 0.12 Uhr rückten die ersten Feuerwehren aus. Das Nebengebäude eines Bauernhofs in Goldwörth brannte nieder. Die FF Goldwörth war bis 6.23 Uhr im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar - die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Auch Brandstiftung sei nicht auszuschließen.

Fünfter Brand seit 30. April

Es ist bereits der fünfte Brand in der Umgebung seit Dienstag, 30. April. An diesem Tag brannte brannten ebenfalls in Goldswörth zwei Holzlagerplätze - da die beiden Feuer zur selben Zeit ausbrachen, könne eine natürliche Brandursache weitgehend ausgeschlossen werden, heißt es im Einsatzbericht der zur Unterstützung alarmierten Feuerwehr Mühldorf. Am 1. Mai stand eine Gartenhütte in der Lauterbachsiedlung in Feldkirchen in Flammen, am Samstag brannte ein Stadel in Feldkirchen völlig aus. Sechs Wehren verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.