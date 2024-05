Stadel in Feldkirchen völlig ausgebrannt

Die Einsatzkräfte wurden um kurz vor 1 Uhr früh alarmiert. Sechs Wehren - Feldkirchen, Lacken, Landshaag, Mühldorf, Bad Mühllacken und Walding - waren im Einsatz, um ein Übergreifen des Feuers auf andere Häuser im dicht besiedelten Gebiet zu verhindern. Eine zeitkritische Angelegenheit: Das Feuer schlug bereits auf die Holzfenster des angrenzenden Hauptgebäudes über.

Der Brand konnte binnen vier Stunden gelöscht werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand - das Gebäude wird nicht mehr bewohnt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Dritter Brand innerhalb weniger Tage

Der Brand in der Nacht auf Samstag ist der bereits dritte seit Mittwoch in Feldkirchen: Am Abend des 1. Mai brannte eine Gartenhütte in der Lauterbachsiedlung, Freitagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Pkw-Brand ausrücken.

