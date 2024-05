9 Brände gelegt: Mutmaßlicher Brandstifter (33) in Vorchdorf festgenommen

In der Nacht auf den 24. April brannte in Vorchdorf das Nebengebäude eines Hauses ab. Nun wurde der mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Es soll sich um den Hausbewohner (33) selbst handeln, so die Polizei.

Ganze vier Mal ist die Feuerwehr bereits zu Einsätzen in ein und dem selben Gebäude ausgerückt. Das machte die Einsatzkräfte nachvollziehbarerweise stutzig.

Laut Polizei war der mutmaßliche Brandstifter, der Hausbewohner selbst, zuvor im Bezirk Linz-Land wohnhaft. Auch an seiner alten Adresse gab es bereits mehrere Brände.

Aufgrund dieser auffallenden Häufung nahm das Landeskriminalamt die Ermittlungen auf. Zeugen vergangener Brände wurden vernommen. Ein Brandsachverständiger konnte belegen, dass es sich beim Feuer im April mit hoher Wahrscheinlichkeit um Brandstiftung gehandelt hatte. Die Staatsanwaltschaft Wels wurde verständigt.

Verdächtiger bestreitet die Vorwürfe

Am heutigen Freitag konnte der 33-Jährige festgenommen und in die Justizanstalt Wels gebracht werden. Insgesamt neun gelegte Feuer sollen auf seine Kappe gehen. Der Verdächtige bestreitet die gegen ihn erhobene Vorwürfe.

