Nach Brandstiftung in Lohnsburg: 5000 Euro Belohnung für Hinweise

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren, die Verantwortlichen für den Großbrand am 9. April konnten allerdings noch nicht dingfest gemacht werden. 6 Feuerwehren waren am Dienstag vergangene Woche um 15 Uhr alarmiert worden, doch die Halle hatte schon beim Eintreffen der ersten Helferinnen und Helfer in Vollbrand gestanden. Gemeinsam mit einem Brandsachverständigen und mit Unterstützung eines Brandmittelspürhundes konnte anschließend eindeutig festgestellt werden: Es war Brandstiftung.

Zwar waren auf einem Video Jugendliche zu sehen, die auch bereits ausgeforscht werden konnten - ein konkreter Verdacht hatte sich dadurch allerdings nicht ergeben. Die Polizei bittet seither um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Dienstag, 9. April, gegen 15 Uhr bei der Lagerhalle im Ortszentrum von Lohnsburg etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich an das Landeskriminalamt zu wenden: 059133/40-3333.

Zudem werden nun die Geschädigten selbst aktiv, wie die Polizei heute, Mittwoch, mitteilt: Sie loben eine Geldbelohnung von 5000 Euro für jene aus, die einen Hinweis geben können, der zur Ausforschung und zur Verurteilung der Täter führt.

