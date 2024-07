Hochschwangere 27-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Gegen 12:30 Uhr fuhr ein 30-jähriger Bosnier mit seinem Pkw aus Geinberg kommend Richtung Obernberg am Inn. Er überholte vor der Kreuzung der L1087 mit der L1102 einen Lkw und bremste vor der Stopp-Tafel ab.

Gleichzeitig kam eine hochschwangere 27-jährige Pkw-Lenkerin aus der Richtung Gurten. Es kam zur Kollision, durch die die beiden Fahrzeuge in das angrenzende Feld geschleudert wurden. Die 27-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Insassen wurden verletzt und in die Krankenhäuser Braunau und Ried gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper