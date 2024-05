EZB-Vizepräsident: "Wir dürfen nicht selbstgefällig sein"

Bild: Europa Press via Reuters Connect

Mitte 2025 sollte die Inflation in der Eurozone und in Österreich bei stabilen zwei Prozent liegen. Das sagt der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, im Interview mit den Oberösterreichischen Nachrichten. Hoch verschuldete Staaten sieht er heute besser aufgestellt als in der Schuldenkrise.