Statt fünf Monaten "scharf": Elmos Halterin erhielt nachträglich Geldstrafe

Die tödliche Hundeattacke passierte im Herbst des Vorjahres auf einem Feldweg in Naarn im Bezirk Perg,

Es war bisher der medial aufsehenerregendste Prozess dieses Jahres in Oberösterreich: am 7. März wurde eine 38-jährige Hundehalterin wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt, deren drei American Amstaffshire Terrier in Naarn eine 60-jährige Joggerin zerfleischt hatten.