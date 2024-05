"Man gewöhnt sich an die Dunkelheit"

"Glück auf!" So begrüßt der gebürtige Südtiroler Michael Lanthaler Freunde, Gäste und Kollegen. Dieser Gruß ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Kein Wunder, immerhin ist er seit 2013 Betriebsleiter für den Bergbau bei den Salinen Austria. Dementsprechend gebührt ihm beim Gespräch mit den OÖN – anlässlich des Europäischen Knappentages in Bad Ischl, der morgen beginnt – die Begrüßung.