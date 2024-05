Jugendliche mit Psychosen haben meist zuvor Cannabis konsumiert

Cannabis-Konsum ist in Deutschland teilweise legal.

Cannabis schadet den noch nicht ausgereiften Gehirnen Jugendlicher – das haben Studien mehrfach gezeigt. Der Zusammenhang zwischen jugendlichem Cannabiskonsum und psychotischen Störungen könnte sogar noch stärker sein als bisher angenommen, zeigt eine im Fachjournal "Psychological Medicine" vorgestellte Studie. Die meisten Jugendlichen, bei denen eine psychotische Störung diagnostiziert wird, haben demnach eine Vorgeschichte mit Cannabiskonsum.

Unkonzentriert, abgestumpft

Bei einer psychotischen Störung ist die Wahrnehmung beeinträchtigt. Konzentrations- und Lernfähigkeit sind eingeschränkt, das Empfindungsvermögen bei Freude oder Trauer abgestumpft. Hinzu kommt oft das Gefühl, von Umgebungsreizen völlig überflutet zu werden.

Problematisch ist der gegenüber den Joints der 60er- und 70er-Jahre dramatisch angestiegene THC-Gehalt. Dass THC gerade das Gehirn Jugendlicher beeinflusst, ist Experten zufolge plausibel: In der Pubertät ist das Gehirn eine Art Großbaustelle und besonders leicht aus der Balance zu bringen. Angenommen wird dem Forschungsteam in Kanada zufolge, dass THC über das körpereigene Cannabinoid-System unter anderem Nervenfaser-Verknüpfungen und die Entwicklung der weißen Substanz im Gehirn beeinflusst. Cannabis-Konsum in der Pubertät verringert die Intelligenz um bis zu zehn IQ-Punkte.

Die Legalisierung von Cannabis in Deutschland wirft laut dem Suchtexperten Rainer Thomasius vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf Probleme auf: "Wir können jetzt schon voraussagen, dass die Psychose-Inzidenzen ansteigen werden." Jugendlichen seien solche Risiken nicht bewusst, so der Suchtexperte. Auch sei das Rückfallrisiko lebenslang extrem hoch.

