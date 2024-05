"GanzlBlues" macht in der Bauernmarkthalle Ried halt

"GstanzlBlues" ist ein Gemeinschaftsprojekt der Innviertler Urgesteine "Krammerer Sänger" und "The Badrock Blues Band". Nach mittlerweile acht restlos ausverkauften Veranstaltungen dieser höchst erfolgreichen Konzertreihe präsentieren die Badrock Blues Band und die Krammerer Sänger ihr gemeinsames "GstanzlBlues"- Programm nun zum ersten Mal am 6. Juni auch in der Bauernmarkthalle in Ried. Beide Musikgruppen wurden 1992 gegründet und vereinen bei diesen Auftritten ihre eigentlich völlig unterschiedlichen Musikrichtungen. Auf unterhaltsame Weise werden Blues, Landler, Rock’n’Roll, Gstanzln, Boogie-Woogie und Wirtshauslieder durcheinandergewürfelt und mit heiteren Gschichtln aus dem Innviertler Land- und Dorfleben präsentiert. Mehr: www.krammerer.at

