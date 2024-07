Autofans am Braunauer City-Center-Parkplatz: "Begrüßen und dulden wir nicht!"

Mitten auf dem Parkplatz entsorgte Getränkeflaschen, Becher, Burgerschachteln und so weiter: Ein Bild, das sich am Braunauer City-Center-Parkplatz mehrmals wöchentlich zeigt. Und eines, das dem Betreiber mehr als sauer aufstößt – der Leidtragende ist der Hausbetreuer, der den Müll der anderen regelmäßig wegräumt. Die anderen sind in diesem Fall Autofans, die sich meist nach Geschäftsschluss der Einkaufsläden auf dem Parkplatz treffen.