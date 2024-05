Industriellenvereinigung beklagt Arbeitsmoral: "Ingenieur in Asien bittet um Überstunden"

Europa und Österreich würden an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, die Ablehnung der Debatte über eine 41-Stundenwoche würde zeigen, dass der "Ernst der Lage" nicht erkannt werde, sagte Stefan Pierer, Präsident der oberösterreichischen Industriellenvereinigung (IV).

Um das zu unterstreichen, verwies der KTM-Chef auf Beispiele aus seinem eigenen Betrieb: So seien die Personalkosten an den Standorten im Ausland deutlich geringer als in Österreich. Dazu komme, dass im Ausland deutlich länger gearbeitet wird.

Am chinesischen Standort in Hangzhou fallen etwa pro Mitarbeiter und Jahr durchschnittlich 40.000 Euro (Verwaltung) bzw. 23.000 Euro (Produktion) an. Letztere stehen mit 3146 Arbeitsstunden pro Jahr fast doppelt so lange in der Firma wie die österreichischen Kollegen am Standort in Mattighofen (1580 Arbeitsstunden). Die Personalkosten im Inland belaufen sich auf 90.000 bzw. 58.000 Euro. Am Standort in Pune in Indien sind die Arbeitskosten noch deutlich geringer als in China.

Insgesamt beschäftigt Pierer 6000 Mitarbeiter, 5000 davon in Österreich. "Während ein Ingenieur in Asien bei der Einstellung darum bittet, Überstunden machen zu dürfen, wird bei uns über 32-Stunden-Woche, Homeoffice und Work-Life-Balance diskutiert, kritisiert Pierer eine allgemeine gesellschaftliche Einstellung.

Plan für den Industrie-Standort

"Leistungsbereitschaft muss wieder selbstverständlich werden", sagte VP-Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Außerdem brauche es eine qualifizierte Zuwanderung, bis zum Jahr 2030 würden 60.000 Arbeitskräfte in Oberösterreich fehlen.

Kommende Woche soll ein gemeinsam erstellter Plan für den Industrie-Standort präsentiert werden. Einzelne Punkte daraus: Oberösterreich Modellregion für Kreislaufwirtschaft werden, steuerliche Anreize sollen längeres Arbeiten attraktiver machen und internationale Schulen sollen ausgebaut werden.

Die bundesweite Industriellenvereinigung sprach sich am Dienstag für Veränderungen im Bildungssystem aus. "Das unzureichende Angebot an Elementarbildungsplätzen, die frühe Trennung der Schülerinnen und Schüler nach der Volksschule und zu wenig Ganztagsschulen verstärken das Ungleichgewicht an Chancen und zementieren soziale Ausgangslagen ein", beklagte Christoph Neumayer, Generalsekretär der IV.

